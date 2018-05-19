Водитель на BMW X5 сбил насмерть женщину в районе Люблино 

Водитель BMW X5 наехал на женщину в районе Люблино, в результате чего она погибла. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Полиция установила, что 53-летняя женщина переходила проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате пренебрежения правил дорожного движения женщина оказалась под колесами иномарки.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
Похожий случай произошел в Южно-Сахалинске. 11‐летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под машину. 57-летний водитель внедорожника Toyota Hilux Surf ехал на север по Амурской улице Южно-Сахалинска. Мужчина хотел повернуть вправо и наехал на девочку на перекрестке с улицей Поповича.