Водитель на BMW X5 сбил насмерть женщину в районе Люблино

Водитель BMW X5 наехал на женщину в районе Люблино, в результате чего она погибла. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Полиция установила, что 53-летняя женщина переходила проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате пренебрежения правил дорожного движения женщина оказалась под колесами иномарки.

От полученных травм женщина скончалась на месте.