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Водитель на BMW X5 сбил насмерть женщину в районе Люблино
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Водитель на BMW X5 сбил насмерть женщину в районе Люблино 

360tv.ru 39 минут назад
Водитель BMW X5 наехал на женщину в районе Люблино, в результате чего она погибла. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Полиция установила, что 53-летняя женщина переходила проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате пренебрежения правил дорожного движения женщина оказалась под колесами иномарки.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
Похожий случай произошел в Южно-Сахалинске. 11‐летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под машину. 57-летний водитель внедорожника Toyota Hilux Surf ехал на север по Амурской улице Южно-Сахалинска. Мужчина хотел повернуть вправо и наехал на девочку на перекрестке с улицей Поповича.
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