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Водителя вытаскивали из груды искорёженного металла. Лобовое ДТП произошло около Сенной площади
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Водителя вытаскивали из груды искорёженного металла. Лобовое ДТП произошло около Сенной площади 

nn.ru 35 минут назад
Фото: nn.ru
Судя по повреждениям, автомобили ехали навстречу друг другу и сошлись в лоб в лоб. Недалеко от места ДТП стоял еще один автомобиль с оторванным зеркалом заднего вида со стороны пассажира.
Наиболее сильно пострадал один из автомобилей. В груде искорёженного металла зажало мужчину, по словам очевидцев, водителя. Из машины ему помогли выбраться работники скорой помощи и пожарные. На место ДТП приезжало минимум два автомобиля «скорой помощи».
Работники служб спасения своими автомобилями перекрыли дорогу, из-за чего образовалась огромная пробка. По данным сервиса Яндекс. Пробки, загруженность Большой Печерской в центр — 5 баллов (это на 3 балла выше обычного), по направлению из центра — 4 балла.
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