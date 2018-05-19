Водителя вытаскивали из груды искорёженного металла. Лобовое ДТП произошло около Сенной площади

Судя по повреждениям, автомобили ехали навстречу друг другу и сошлись в лоб в лоб. Недалеко от места ДТП стоял еще один автомобиль с оторванным зеркалом заднего вида со стороны пассажира.

Наиболее сильно пострадал один из автомобилей. В груде искорёженного металла зажало мужчину, по словам очевидцев, водителя. Из машины ему помогли выбраться работники скорой помощи и пожарные. На место ДТП приезжало минимум два автомобиля «скорой помощи».

Работники служб спасения своими автомобилями перекрыли дорогу, из-за чего образовалась огромная пробка. По данным сервиса Яндекс. Пробки, загруженность Большой Печерской в центр — 5 баллов (это на 3 балла выше обычного), по направлению из центра — 4 балла.