Женщину остановили за превышение скорости, но то, как она вышла из положения — впечатляет!

Зои останавливают на шоссе.

«В чем проблема, офицер?» — спросила она.

«Мэм, вы превысили скорость. Мне придется попросить посмотреть ваши права»

«Я бы хотела показать их вам, но у меня их нет.»

«Что вы имеете в виду?»

«Да, я была арестована за выпивку и вождение в нетрезвом виде три или четыре раза», — спокойно объясняет Зои. — «У меня давно нет прав»

«Тогда покажите мне ваши документы о регистрации автомобиля»

«Я не могу»

«А почему нет?»

«Я украла эту машину», — объявляет Зои.

«Что вы сделали?»

«Да, эта машина украдена. И я убила ее владельца. Застрелила его и спрятала тело, он завернут в пластик и спрятан в багажник. Можете посмотреть, если хотите»

Услышав это, офицер возвращается к своей машине и вызывает помощь. В течение нескольких минут, приехало пять автомобилей, которые окружили автомобиль Зои. Второй офицер подходит с пистолетом.

«Мэм, выйдите из машины!» — воскликнул он.

Зои выходит из своей машины. — «Какие-то проблемы, сэр?»

«Мой коллега говорит, что вы украли эту машину и убили владельца. Что в багажнике есть его тело», — говорит офицер.

«Что?!» — закричала Зои, казалось бы, сбитая с толку.

Полицейские открывают ее багажник, в котором оказывается только запасное колесо.

«Мэм? Это ваша машина?»

«Конечно, так и есть, » — говорит Зои и достает свои документы на регистрацию автомобиля.

«А как насчет водительских прав? У вас есть они?»

«Конечно, есть!» — отвечает Зои — «А в чем именно дело?»

Обыскивая сумку, женщина находит свои права и передает их второму копу для проверки.

«Мэм, мой коллега сказал, что у вас нет прав и документов на машину, что вы украли эту машину, убили владельца, порезали его на части и везете их в багажнике», — объясняет офицер.

Зои отвечает: «Я готова поспорить, что лживый полицейский еще и сказал тебе, что я тоже превышаю скорость!»