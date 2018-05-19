В Симферополе пьяный водитель снес трансформатор: район остался без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе пьяный водитель автомобиля вылетел с дороги и снес дорожный знак, ограждение и трансформаторную будку. Об этом РИА Новости Крым рассказали очевидцы происшествия.

ДТП произошло поздно вечером на перекрестке пер. Русский и ул. Гавена. Трансформатор в результате удара загорелся, из-за чего часть домов в районе остались без электроснабжения.

По словам очевидцев, водитель был в машине один.