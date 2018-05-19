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В Симферополе пьяный водитель снес трансформатор: район остался без света
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В Симферополе пьяный водитель снес трансформатор: район остался без света 

РИА Новости Крым 31 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе пьяный водитель автомобиля вылетел с дороги и снес дорожный знак, ограждение и трансформаторную будку. Об этом РИА Новости Крым рассказали очевидцы происшествия.
ДТП произошло поздно вечером на перекрестке пер. Русский и ул. Гавена. Трансформатор в результате удара загорелся, из-за чего часть домов в районе остались без электроснабжения.
По словам очевидцев, водитель был в машине один.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Кроме того, электрики восстанавливают электроснабжение.
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