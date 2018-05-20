ДТП в Чечне унесло жизни пятерых человек

Пять человек погибли и один пострадал в результате крупного ДТП в Урус‐Мартановском районе Чечни, сообщает телеканал «360».

На автодороге, ведущей в город Урус-Мартан, примерно в 10 километрах от федеральной трассы «Кавказ» столкнулись три автомобиля: BMW , " Лада Приора" и «ВАЗ — 2114».

Погибли пять человек, среди которых одна женщина. В аварии выжил только водитель «ВАЗ — 2114». Сейчас он находится в больнице.

После столкновения BMW и «ВАЗ-2114» загорелись.

Личности погибших и обстоятельства столкновения устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.