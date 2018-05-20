Ещё
ДТП в Чечне унесло жизни пятерых человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

ДТП в Чечне унесло жизни пятерых человек 

Газета.Ru 1 час назад
Пять человек погибли и один пострадал в результате крупного ДТП в Урус‐Мартановском районе Чечни, сообщает телеканал «360».
На автодороге, ведущей в город Урус-Мартан, примерно в 10 километрах от федеральной трассы «Кавказ» столкнулись три автомобиля: BMW, "Лада Приора" и «ВАЗ — 2114».
Погибли пять человек, среди которых одна женщина. В аварии выжил только водитель «ВАЗ — 2114». Сейчас он находится в больнице.
После столкновения BMW и «ВАЗ-2114» загорелись.
Личности погибших и обстоятельства столкновения устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.
Газета.Ru: последние новости
Движение по МКАД ограничили из-за загоревшегося автобуса Суд отказался вернуть Маре Багдасарян водительские права На севере Италии автобус с пассажирами вылетел с трассы и перевернулся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто39
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту171
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту635
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение