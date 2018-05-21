В Москве может начаться производство беспилотных автомобилей

Это может произойти в ближайшие три года. О планах наладить выпуск беспилотных автомобилей, используемых на производстве, сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов

Производство таких машин намечено запустить в рамках трёхлетнего соглашения, заключенного между Правительством Москвы и ЗАО « Рено Россия».

По условиям соглашения производитель получит от государства 7 миллиардов рублей инвестиций. Эти деньги будут направлены на увеличение производства на 20 процентов и на запуск линии, производящей беспилотный транспорт для производственных целей.