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В Москве может начаться производство беспилотных автомобилей
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В Москве может начаться производство беспилотных автомобилей 

Вестник Бутова 11 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Это может произойти в ближайшие три года. О планах наладить выпуск беспилотных автомобилей, используемых на производстве, сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.
Производство таких машин намечено запустить в рамках трёхлетнего соглашения, заключенного между Правительством Москвы и ЗАО «Рено Россия».
По условиям соглашения производитель получит от государства 7 миллиардов рублей инвестиций. Эти деньги будут направлены на увеличение производства на 20 процентов и на запуск линии, производящей беспилотный транспорт для производственных целей.
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