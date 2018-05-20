Водитель сбил пенсионерку на Камчатке

Автомобилист сбил пенсионерку утром 19 мая в городе Елизово на Камчатке. После этого водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщило ИА «Камчатка» со ссылкой на представителя елизовского отделения ГИБДД управления МВД России по Камчатскому краю.

Неизвестный водитель за рулем светлого автомобиля сдавал назад и не проверил, нет ли за машиной людей. В результате автомобиль наехал на 76-лентнюю пенсионерку, которая шла по проезду между кварталами.

Виновник происшествия подвез пострадавшую до дома и уехал. Женщина получила травмы в результате ДТП, ей понадобилась помощь врачей.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают мужчину, сбившего пенсионерку.

Водитель сбил маленькую девочку на проезжей части в Шахтерске вечером 18 мая и крылся с места происшествия. Врачи доставили ребенка в УЦРБ.