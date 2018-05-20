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Водитель сбил пенсионерку на Камчатке
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Водитель сбил пенсионерку на Камчатке 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Автомобилист сбил пенсионерку утром 19 мая в городе Елизово на Камчатке. После этого водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщило ИА «Камчатка» со ссылкой на представителя елизовского отделения ГИБДД управления МВД России по Камчатскому краю.
Неизвестный водитель за рулем светлого автомобиля сдавал назад и не проверил, нет ли за машиной людей. В результате автомобиль наехал на 76-лентнюю пенсионерку, которая шла по проезду между кварталами.
Виновник происшествия подвез пострадавшую до дома и уехал. Женщина получила травмы в результате ДТП, ей понадобилась помощь врачей.
Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают мужчину, сбившего пенсионерку.
Водитель сбил маленькую девочку на проезжей части в Шахтерске вечером 18 мая и крылся с места происшествия. Врачи доставили ребенка в УЦРБ.
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