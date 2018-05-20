Два человека погибли в ДТП в Камчатском крае

Два автомобиля столкнулись на 34 километре трассы Морпорт-Аэропорт в городе Елизово Камчатского края вечером 19 мая. Об этом сообщило издание «Кам 24» со ссылкой на Елизовский отдел ГИБДД.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Celica ехал со стороны Петропавловска-Камчатского. Водитель решил обогнать едущие впереди автомобили, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с машиной Toyota Land Cruiser Prado , которая двигалась со стороны Елизова. За рулем японского внедорожника находилась 40-летняя жительница Петропавловска-Камчатского, а в салоне ехал 16-летний пассажир.

Водитель машины Toyota Celica и ее пассажирка скончались на месте ДТП. Женщина и юноша из другого автомобиля с травмами доставлены в травматологическое отделение больницы города Елизово.