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Два человека погибли в ДТП в Камчатском крае
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Два человека погибли в ДТП в Камчатском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Два автомобиля столкнулись на 34 километре трассы Морпорт-Аэропорт в городе Елизово Камчатского края вечером 19 мая. Об этом сообщило издание «Кам 24» со ссылкой на Елизовский отдел ГИБДД.
По предварительным данным, автомобиль Toyota Celica ехал со стороны Петропавловска-Камчатского. Водитель решил обогнать едущие впереди автомобили, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с машиной Toyota Land Cruiser Prado, которая двигалась со стороны Елизова. За рулем японского внедорожника находилась 40-летняя жительница Петропавловска-Камчатского, а в салоне ехал 16-летний пассажир.
Водитель машины Toyota Celica и ее пассажирка скончались на месте ДТП. Женщина и юноша из другого автомобиля с травмами доставлены в травматологическое отделение больницы города Елизово.
Водитель легкового автомобиля Subaru врезался в рейсовый автобус на улице Островитянова недалеко от станции метро «Коньково» в Москве. В результате аварии водитель Subaru получил травмы.
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