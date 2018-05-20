Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей с МКПП в РФ

Одно из ведущих отечественных автомобильных аналитических агентств страны — «Автостат» — опубликовало десятку самых популярных автомобилей в России, оснащенных механической коробкой передач. Суммарно за первый квартал в РФ было реализовано 165 тысяч 500 таких новых легковушек, что составляет 45 процентов от всего объема российского авторынка.

Самыми популярными автомобилями с «механикой» названы машины марки Lada — с января по март 2018 года в РФ было продано около 71 тысячи таких авто. Строчкой ниже располагается с большим отставанием от лидера французский бренд Renault — 24 тысячи 200 реализованных автомобилей с МКПП за отчетный период. ТОП-3 замыкает южнокорейская Kia — 12 тысяч 400 единиц.