Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей с МКПП в РФ 

Одно из ведущих отечественных автомобильных аналитических агентств страны — «Автостат» — опубликовало десятку самых популярных автомобилей в России, оснащенных механической коробкой передач. Суммарно за первый квартал в РФ было реализовано 165 тысяч 500 таких новых легковушек, что составляет 45 процентов от всего объема российского авторынка.
Самыми популярными автомобилями с «механикой» названы машины марки Lada — с января по март 2018 года в РФ было продано около 71 тысячи таких авто. Строчкой ниже располагается с большим отставанием от лидера французский бренд Renault — 24 тысячи 200 реализованных автомобилей с МКПП за отчетный период. ТОП-3 замыкает южнокорейская Kia — 12 тысяч 400 единиц.
Далее в рейтинге самых популярных автомобилей с «механикой» в России располагаются модели: Hyundai — 9 тысяч 800 автомобилей, Skoda — 7 тысяч 100 автомобилей, Volkswagen — 6 тысяч 800 единиц, Chevrolet — 6 тысяч 600 машин, Nissan — 6 тысяч 200 авто, Datsun — 4 тысячи 500 штук и УАЗ — 3 тысячи 800 единиц.