Ещё
Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей с МКПП в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей с МКПП в РФ 

Daily-Motor 21 минуту назад
Фото: Daily-Motor
Одно из ведущих отечественных автомобильных аналитических агентств страны — «Автостат» — опубликовало десятку самых популярных автомобилей в России, оснащенных механической коробкой передач. Суммарно за первый квартал в РФ было реализовано 165 тысяч 500 таких новых легковушек, что составляет 45 процентов от всего объема российского авторынка.
Самыми популярными автомобилями с «механикой» названы машины марки Lada — с января по март 2018 года в РФ было продано около 71 тысячи таких авто. Строчкой ниже располагается с большим отставанием от лидера французский бренд Renault — 24 тысячи 200 реализованных автомобилей с МКПП за отчетный период. ТОП-3 замыкает южнокорейская Kia — 12 тысяч 400 единиц.
Далее в рейтинге самых популярных автомобилей с «механикой» в России располагаются модели: Hyundai — 9 тысяч 800 автомобилей, Skoda — 7 тысяч 100 автомобилей, Volkswagen — 6 тысяч 800 единиц, Chevrolet — 6 тысяч 600 машин, Nissan — 6 тысяч 200 авто, Datsun — 4 тысячи 500 штук и УАЗ — 3 тысячи 800 единиц.
Daily-Motor: последние новости
Десятка автомобилей, которые вскоре могут снять с продаж Toyota и Lexus отзывают тысячи своих автомобилей в России Водителей машин с мигалками будут учить отдельно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто39
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС8
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту181
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение