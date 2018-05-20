Под Тюменью водитель «пятерки» насмерть сбил двух пешеходов

Накануне вечером, 19 мая, на трассе в сторону Борового произошло смертельное ДТП. Автомобиль «ВАЗ-2105» сбил двух мужчин. От полученных травм оба пешехода погибли на месте. Очевидцы сообщают, что водитель отечественной машины был нетрезв. Но в ГИБДД с выводами пока не спешат, говорят, проводится проверка. На место происшествия также выезжали и сотрудники МЧС

— Пожарно-спасательный расчет привлекался для ликвидации ДТП на 11 километре Ялуторовского тракта, где автомобиль совершил наезд на двух пешеходов. Здесь работали три человека личного состава и одна единица спецтехники, — сообщили в ведомстве.

По словам автомобилистов, которые проезжали мимо места аварии, одежда пешеходов была разбросана по обочине. Удар был на столько сильным, что крышу «пятерки» смяло почти до сидений.

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