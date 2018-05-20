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Под Тюменью водитель «пятерки» насмерть сбил двух пешеходов
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Под Тюменью водитель «пятерки» насмерть сбил двух пешеходов 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 19 мая, на трассе в сторону Борового произошло смертельное ДТП. Автомобиль «ВАЗ-2105» сбил двух мужчин. От полученных травм оба пешехода погибли на месте. Очевидцы сообщают, что водитель отечественной машины был нетрезв. Но в ГИБДД с выводами пока не спешат, говорят, проводится проверка. На место происшествия также выезжали и сотрудники МЧС.
— Пожарно-спасательный расчет привлекался для ликвидации ДТП на 11 километре Ялуторовского тракта, где автомобиль совершил наезд на двух пешеходов. Здесь работали три человека личного состава и одна единица спецтехники, — сообщили в ведомстве.
По словам автомобилистов, которые проезжали мимо места аварии, одежда пешеходов была разбросана по обочине. Удар был на столько сильным, что крышу «пятерки» смяло почти до сидений.
Если вы стали свидетелями этого инцидента, сообщите нам в редакцию по номеру +7-922-262-82-84 (Viber, Telegram).
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