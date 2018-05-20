Под Бузулуком от столкновения с КамАзом погибли пассажиры Lexus 

Сегодня, в ночь на 20 мая, на трассе «Бугульма-Уральск» произошло ДТП со смертельным исходом.
В областном УМВД сообщают, что в полицию Бузулука накануне поступило сообщение о столкновении грузовика с автомобилем. По предварительным данным, водитель Lexus нарушил безопасное расстояние с КамАзом, в результате чего произошло сильное столкновение автомобилей. От полученным травм водитель и пассажир легкового авто скончались.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются детали произошедшего.