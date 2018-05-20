Водитель иномарки насмерть сбил мужчину на Дмитровском шоссе в Москве

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил неизвестного мужчину в Тимирязевском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«19 мая в 23:50 по адресу: Дмитровское шоссе, д. 43, корп. 1, водитель 1988 г. рождения, управляя автомобилем Kia Rio совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода неизвестного мужчину на вид около 60 лет. В результате ДТП неизвестный от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в связи с произошедшим назначена проверка в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ.