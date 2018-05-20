Водитель «легковушки» насмерть сбил мужчину на севере Москвы

ДТП произошло по адресу: Дмитровское шоссе, дом № 43, корпус 1.

Ночью в субботу, 19 мая, на севере Москвы в Тимирязевском районе водитель легкового автомобиля сбил неизвестного мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

— 19 мая в 23:50 водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода неизвестного мужчину на вид около 60 лет, — говорится в сообщении.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм, добавили в пресс-службе.

По данному факту назначена проверка в порядке статьи 144 и 145 УПК РФ, отмечает агентство городских новостей «Москва»

ДТП произошло по адресу: Дмитровское шоссе, дом № 43, корпус 1.

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