Эксперты назвали самые популярные автомобили с «механикой» в России

За первый квартал этого года лидером продаж стала отечественная LADA с результатом в 71 тысячу проданных автомобилей.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных в России машин с механической коробкой передач.

За первый квартал этого года лидером продаж стала отечественная LADA с результатом в 71 тысячу проданных автомобилей. На второй строчке рейтинга находится Renault , за три месяца удалось продать чуть более 24 тысяч автомобилей этой марки. На третьем месте — KIA , ее тираж составил около 12 тысяч экземпляров.

Hyundai стал четвертым. В первом квартале 2018 года было реализовано около десяти тысяч автомобилей. Замкнула пятерку лидеров Skoda — продано чуть более семи тысяч машин.

Chevrolet, Nissan, Datsun и УАЗ. Кроме того, в десятку самых популярных машин с механической коробкой передач вошли Volkswagen

По данным агентства, за первый квартал этого года жители России купили свыше 165 тысяч легковых автомобилей с механической коробкой передач, это составляет 45% от всего объема автомобильного рынка РФ.