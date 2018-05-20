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Эксперты назвали самые популярные автомобили с «механикой» в России
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Эксперты назвали самые популярные автомобили с «механикой» в России 

ТК «Звезда» 20 мая 2018
Фото: ТК «Звезда»
За первый квартал этого года лидером продаж стала отечественная LADA с результатом в 71 тысячу проданных автомобилей.
Специалисты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных в России машин с механической коробкой передач.
За первый квартал этого года лидером продаж стала отечественная LADA с результатом в 71 тысячу проданных автомобилей. На второй строчке рейтинга находится Renault, за три месяца удалось продать чуть более 24 тысяч автомобилей этой марки. На третьем месте — KIA, ее тираж составил около 12 тысяч экземпляров.
Hyundai стал четвертым. В первом квартале 2018 года было реализовано около десяти тысяч автомобилей. Замкнула пятерку лидеров Skoda — продано чуть более семи тысяч машин.
Кроме того, в десятку самых популярных машин с механической коробкой передач вошли Volkswagen, Chevrolet, Nissan, Datsun и УАЗ.
По данным агентства, за первый квартал этого года жители России купили свыше 165 тысяч легковых автомобилей с механической коробкой передач, это составляет 45% от всего объема автомобильного рынка РФ.
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