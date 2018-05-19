Назван топ-10 самых популярных в России автомобилей с «механикой»

Москва, 19 мая. В РФ приобретено 165,5 тысяч новых легковушек, оснащенных механической коробкой передач, в первом квартале текущего года. Об этом свидетельствуют данные агентства «АВТОСТАТ».

Отечественная Lada лидирует по продажам автомобилей с «механикой». За данный временной период было продано 71 тысяч данных авто. Renault располагается на втором месте рейтинга — 24,2 тысяч штук, KIA замыкает первую тройку — 12,4 тысяч. Маркам Hyundai Skoda россияне также отдают предпочтение — 9,8 и 7,1 тысяч штук соответственно.

Volkswagen (6,8), Chevrolet (6,6), Nissan (6,2), Datsun (4,5) и УАЗ (3,8) также попадают в топ-10 брендов по продажам таких автомобилей по итогам 1 квартала 2018 года.

Напомним, ранее глава «АвтоВАЗа» Николя Мор сообщил, что новая Lada 4х4 может получить платформу альянса Renault-Nissan для среднеразмерных машин CMFB-LS.

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