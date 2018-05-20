В Оренбурге столкнулись Mitsubishi и Suzuki: 5 человек пострадали

Накануне ночью на Маяке произошло ДТП — столкнулись две легковушки. Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД , авария произошла на мосту между ул. Цвиллинга и проспектом Братьев Коростелевых. Сотрудники полиции установили, что ДТП случилось в результате того, что 45-летний водитель Mitsubishi не уступил преимущество в движении 33-летнему владельцу Suzuki Как итог — столкновение автомобилей и пятеро пострадавших. Водителей и трех пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.