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В Оренбурге столкнулись Mitsubishi и Suzuki: 5 человек пострадали
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В Оренбурге столкнулись Mitsubishi и Suzuki: 5 человек пострадали 

ProOren 32 минуты назад
Фото: ProOren
Накануне ночью на Маяке произошло ДТП — столкнулись две легковушки.
Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла на мосту между ул. Цвиллинга и проспектом Братьев Коростелевых. Сотрудники полиции установили, что ДТП случилось в результате того, что 45-летний водитель Mitsubishi не уступил преимущество в движении 33-летнему владельцу Suzuki.
Как итог — столкновение автомобилей и пятеро пострадавших. Водителей и трех пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
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