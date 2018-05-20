Ещё
Пьяный красноярец устроил аварию и выдавал себя за пассажира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный красноярец устроил аварию и выдавал себя за пассажира 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
Утром 20 мая произошла авария с участием трех автомобилей. ДТП создал пьяный автолюбитель, при допросе дорожной полиции он выдавал себя за пассажира. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».
На перекрёстке улиц Кутузова и Пионерской Правды автомобиль Toyota Mark II врезался в ВАЗ и Toyota Levin.
Источник фото: телеканал «360»
По словам очевидцев, мужчина хотел скрыться, но его задержали сотрудники полиции. Их автолюбитель хотел убедить в том, что он пассажир этой машины, а не водитель.
Сотрудники ГИБДД рассказали, что у мужчины не оказалось ни водительских прав, ни ОСАГО на транспортное средство. Также в его крови обнаружен алкоголь — 0,85 промилля.
В результате ДТП никто не пострадал.
Красноярские сотрудники дорожной полиции выписали очередной штраф водителю маршрутки. За восемь лет его штрафовали 60 раз.
360tv.ru: последние новости
Автобус загоорелся на 22 километре МКАД Суд отказал Маре Багдасарян в возвращении водительских прав Принц Гарри и Меган Маркл поженились. Как проходила самая ожидаемая свадьба года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто39
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту181
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение