Пьяный красноярец устроил аварию и выдавал себя за пассажира

Утром 20 мая произошла авария с участием трех автомобилей. ДТП создал пьяный автолюбитель, при допросе дорожной полиции он выдавал себя за пассажира. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».

На перекрёстке улиц Кутузова и Пионерской Правды автомобиль Toyota Mark II врезался в ВАЗ и Toyota Levin.

Источник фото: телеканал «360»

По словам очевидцев, мужчина хотел скрыться, но его задержали сотрудники полиции. Их автолюбитель хотел убедить в том, что он пассажир этой машины, а не водитель.

Сотрудники ГИБДД рассказали, что у мужчины не оказалось ни водительских прав, ни ОСАГО на транспортное средство. Также в его крови обнаружен алкоголь — 0,85 промилля.

В результате ДТП никто не пострадал.

Красноярские сотрудники дорожной полиции выписали очередной штраф водителю маршрутки. За восемь лет его штрафовали 60 раз.