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Разыскиваются люди, причастные к угону Ауди в Петрозаводске (фото)
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Разыскиваются люди, причастные к угону Ауди в Петрозаводске (фото) 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
ГИБДД просит помощи в обнаружении преступников.
17 мая в 03:30 в районе Гоголевского моста был совершен угон автомобиля Ауди А4, 1998 года выпуска, синего цвета, с государственными регистрационными знаками К 685 ОМ 10, сообщает паблик ДТП ПТЗ.
Особые приметы автомашины: на капоте сильная вмятина от ДТП, залепленная малярным скотчем, на переднем бампере облезла краска, на заднем стекле наклейка «АУДИ КЛУБ».
Предположительно, к угону могут быть причастны лица на данных фотографиях. Машина уехала в сторону Пятого поселка.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении данного автомобиля, или узнал лиц на фото, Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 715-900.
По материалам: ptzgovorit.ru
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