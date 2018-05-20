Разыскиваются люди, причастные к угону Ауди в Петрозаводске (фото)

ГИБДД просит помощи в обнаружении преступников.

17 мая в 03:30 в районе Гоголевского моста был совершен угон автомобиля Ауди А4, 1998 года выпуска, синего цвета, с государственными регистрационными знаками К 685 ОМ 10, сообщает паблик ДТП ПТЗ.

Особые приметы автомашины: на капоте сильная вмятина от ДТП, залепленная малярным скотчем, на переднем бампере облезла краска, на заднем стекле наклейка «АУДИ КЛУБ».

Предположительно, к угону могут быть причастны лица на данных фотографиях. Машина уехала в сторону Пятого поселка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении данного автомобиля, или узнал лиц на фото, Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 715-900.