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Лихач на BMW спровоцировал массовую аварию с летальным исходом в Челябинске. Видео
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Лихач на BMW спровоцировал массовую аварию с летальным исходом в Челябинске. Видео 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Утром в воскресенье, 20 мая, на пересечении улиц Комарова и Салютной в Челябинске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь одного из его участников.
На записи, сделанной камерой наблюдения, можно видеть, как водитель автомобиля BMW X6 на большой скорости выехал на полосу встреченного движения, после чего попытался проскочить перекресток, где протаранил "Ладу", «Волгу» и "Шкоду".
Основной удар пришелся в «Ладу» — мужчина 1981 года рождения, находившийся за рулем легковушки, от полученных травм скончался на месте, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.
"По предварительной информации, еще два человека получили травмы: пассажир автомобиля ГАЗ и водитель автомобиля «Шкода». В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка", — отметили в ведомстве.
Предполагаемый виновник аварии — мужчина 1995 года рождения, серьезных повреждения не получил.
Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев ЧП, утверждают, что водитель BMW находился в состоянии опьянения, официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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