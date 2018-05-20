Лихач на BMW устроил смертельное ДТП в Челябинске, протаранив три машины

Утром в воскресенье, 20 мая, 23-летний лихач на BMW вылетел на встречную полосу на улице Комарова и протаранил три машины. Один из водителей пострадавших автомобилей погиб. Ещё два человека получили травмы. Об этом 74.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

ДТП произошло на пересечении улиц Комарова и Салютная в 9:30. Столкновение зафиксировали камеры уличного наблюдения «Интерсвязи». На записи видно, как водитель BMW пролетел мимо Сада Победы, а затем, чтобы не останавливаться на перекрёстке, выехал на встречку. В этот момент зелёный горел для пешеходов. Люди переходили дорогу, по чистой случайности никто из них не пострадал.

Лихач на встречке протаранил машины