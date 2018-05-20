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Лихач на BMW устроил смертельное ДТП в Челябинске, протаранив три машины
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Лихач на BMW устроил смертельное ДТП в Челябинске, протаранив три машины 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Утром в воскресенье, 20 мая, 23-летний лихач на BMW вылетел на встречную полосу на улице Комарова и протаранил три машины. Один из водителей пострадавших автомобилей погиб. Ещё два человека получили травмы. Об этом 74.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
ДТП произошло на пересечении улиц Комарова и Салютная в 9:30. Столкновение зафиксировали камеры уличного наблюдения «Интерсвязи». На записи видно, как водитель BMW пролетел мимо Сада Победы, а затем, чтобы не останавливаться на перекрёстке, выехал на встречку. В этот момент зелёный горел для пешеходов. Люди переходили дорогу, по чистой случайности никто из них не пострадал.
Лихач на встречке протаранил машины
23-летний лихач проскочил пешеходный переход и на перекрёстке столкнулся с тремя машинами: SKODA Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029.
— В результате столкновения 37-летний водитель автомобиля Lada Vesta от полученных травм скончался на месте происшествия. По предварительной информации, ещё два человека получили травмы: пассажир автомобиля ГАЗ и водитель автомобиля SKODA, — сообщили в ГУ МВД региона. — В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку произошедшего.
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