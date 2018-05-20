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«Черный бумер» расплющило от удара столбом в Новосибирске
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«Черный бумер» расплющило от удара столбом в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Корреспонденту VN.ru не удалось получить комментарий об этой аварии от ГИБДД Новосибирска, но, по предварительной информации, на место аварии выезжала скорая помощь. Возможно, причиной аварии стал гололед.
Как сообщает «Совок.инфо», пассажирку BMW, сидевшую на переднем сидении рядом с водителем, госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.
«В час ночи проезжали, слева стояла «скорая», и откачивали человека, и машина боком лежала, дорога действительно была скользкая очень», — написала в паблике «АСТ-54» Валерия П.
«Он вообще сначала лежал на боку, крышей впечатавшись в столб со стороны тротуара. Его потом очевидцы перевернули, а столб еще стоял и коротил», — сообщил обстоятельства ДТП Владислав Г.
Автомобили BMW порой попадают в самые нелепые ДТП на дорогах Новосибирска. Так, водитель BMW X5 решил проскочить перед носом приближающегося железнодорожного состава, в итоге поезд протаранил кроссовер и протащил его около десятка метров.
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