«Черный бумер» расплющило от удара столбом в Новосибирске

Корреспонденту VN.ru не удалось получить комментарий об этой аварии от ГИБДД Новосибирска, но, по предварительной информации, на место аварии выезжала скорая помощь. Возможно, причиной аварии стал гололед.

Как сообщает «Совок.инфо», пассажирку BMW , сидевшую на переднем сидении рядом с водителем, госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

«В час ночи проезжали, слева стояла «скорая», и откачивали человека, и машина боком лежала, дорога действительно была скользкая очень», — написала в паблике «АСТ-54» Валерия П.

«Он вообще сначала лежал на боку, крышей впечатавшись в столб со стороны тротуара. Его потом очевидцы перевернули, а столб еще стоял и коротил», — сообщил обстоятельства ДТП Владислав Г.