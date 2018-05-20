В САО проводят проверку после смерти неизвестного под колесами иномарки

Вечером в субботу, 19 мая, водитель автомобиля Kia Rio насмерть сбил неизвестного мужчину на Дмитровском шоссе в САО.

Как передает агентство городских новостей «Москва», ДТП с участием иномарки и пешехода произошло вечером 19 мая около 23.50 на Дмитровском шоссе в Тимирязевском районе на севере столицы.

По данным агентства, 30-летний водитель автомобиля Kia Rio насмерть сблил неизвестного мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.