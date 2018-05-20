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В САО проводят проверку после смерти неизвестного под колесами иномарки
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В САО проводят проверку после смерти неизвестного под колесами иномарки 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Вечером в субботу, 19 мая, водитель автомобиля Kia Rio насмерть сбил неизвестного мужчину на Дмитровском шоссе в САО.
Как передает агентство городских новостей «Москва», ДТП с участием иномарки и пешехода произошло вечером 19 мая около 23.50 на Дмитровском шоссе в Тимирязевском районе на севере столицы.
По данным агентства, 30-летний водитель автомобиля Kia Rio насмерть сблил неизвестного мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.
В настоящее время личность погибшего устанавливается. В связи с произошедшим ГУ МВД РФ по Москве назначило проверку в порядке статьи 144 и 145 УПК РФ.
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