В САО проводят проверку после смерти неизвестного под колесами иномарки 

Вечером в субботу, 19 мая, водитель автомобиля Kia Rio насмерть сбил неизвестного мужчину на Дмитровском шоссе в САО.
Как передает агентство городских новостей «Москва», ДТП с участием иномарки и пешехода произошло вечером 19 мая около 23.50 на Дмитровском шоссе в Тимирязевском районе на севере столицы.
По данным агентства, 30-летний водитель автомобиля Kia Rio насмерть сблил неизвестного мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.
В настоящее время личность погибшего устанавливается. В связи с произошедшим ГУ МВД РФ по Москве назначило проверку в порядке статьи 144 и 145 УПК РФ.