Ещё
Разрешено ли ездить с треснутым лобовым стеклом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Разрешено ли ездить с треснутым лобовым стеклом 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Многих автолюбителей интересует, разрешена ли езда с поврежденным лобовым стеклом.
Лобовое стекло на машине никоим образом не застраховано от повреждений. Причиной может стать упавший лед или камень от впереди идущей машины.
Мы не будем говорить о том, что лобовое стекло с трещинами ухудшает обзор и повышает риск возникновения ДТП. Остановимся на возможных санкциях со стороны ГИБДД.
В российском КоАП существует статья 12.5, предусматривающая штраф за управление автомобилей с неисправностями. Однако треснутое лобовое стекло в перечень дефектов, препятствующих эксплуатации транспорта, не входит.
Не помешают трещины на стекле и оформлению полиса ОСАГО. Ведь страховой компании предъявлять свою машину совсем необязательно.
При продаже машины с трещиной на стекле многие покупатели настаивают на снижении продажной цены. Скидка в итоге может быть больше, чем возможные издержки на замену стекла.
Car.ru: последние новости
ТОП-10 автомобилей, которые скоро покинут авторынок ТОП-12 самых популярных кроссоверов в РФ Volkswagen начинает отзыв автомобилей Caddy и Passat в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто39
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
Как быстро выехать, если заблокировали авто
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту637
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение