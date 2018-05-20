Разрешено ли ездить с треснутым лобовым стеклом

Многих автолюбителей интересует, разрешена ли езда с поврежденным лобовым стеклом.

Лобовое стекло на машине никоим образом не застраховано от повреждений. Причиной может стать упавший лед или камень от впереди идущей машины.

Мы не будем говорить о том, что лобовое стекло с трещинами ухудшает обзор и повышает риск возникновения ДТП. Остановимся на возможных санкциях со стороны ГИБДД

В российском КоАП существует статья 12.5, предусматривающая штраф за управление автомобилей с неисправностями. Однако треснутое лобовое стекло в перечень дефектов, препятствующих эксплуатации транспорта, не входит.

Не помешают трещины на стекле и оформлению полиса ОСАГО. Ведь страховой компании предъявлять свою машину совсем необязательно.

При продаже машины с трещиной на стекле многие покупатели настаивают на снижении продажной цены. Скидка в итоге может быть больше, чем возможные издержки на замену стекла.