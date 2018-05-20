Водителя маршрутки в Петрозаводске оштрафовали на 7500 рублей

На некоторых маршрутах ездить опасно.

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями автобусов, сообщает ДТП ПТЗ.

Сотрудник ГИБДД в гражданской одежде стал рядовым пассажиром и фиксировал нарушения правил дорожного движения водителем автобуса.

Так, водитель маршрутного автобуса №17 во время управления транспортным средством не допустил нарушений правил дорожного движения, а его коллега на маршруте №3 за полчаса поездки 5 раз разговаривал по телефону, подвергая опасности жизнь и здоровье пассажиров, — рассказали в Госавтоинспекции.

На конечной остановке информация о правонарушителе была передана экипажу ДПС, в отношении водителя составлено 5 административных материалов по ст. 12.36.1 КоАП РФ за пользование водителем телефоном во время управления транспортным средством. Общая сумма штрафов составила 7500 рублей.