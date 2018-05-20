Ещё
Скрывавшийся от ДПС водитель Daewoo Nexia во время погони попал в ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скрывавшийся от ДПС водитель Daewoo Nexia во время погони попал в ДТП 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне на оренбургской трассе водитель, которого преследовал дорожный патруль, не справился с управлением и съехал в кювет.
Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, сотрудники ДПС на перекрестке автодорог Казань-Оренбург-Акбулак-Казахстан и Октябрьское–Комиссарово попытались остановить автомобиль Daewoo Nexia. Однако водитель машины проигнорировал требование полицейских и поехал дальше. За ним организовали погоню.
При повороте налево с дороги Октябрьское-Комиссарово на трассу Оренбург-Казань-Акбулак-граница Республики Казахстан водитель не справился с управлением и слетел в кювет.
Во момент ДТП в машине водитель находился с пассажиром. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Позже выяснилось, что 25-летний мужчина управлял авто, не имея водительских прав. В результате Daewoo Nexia отправили на стоянку, а пострадавших — в больницу. Им назначили амбулаторное лечение.
На данный момент по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
ProOren: последние новости
В Оренбурге столкнулись Mitsubishi и Suzuki: 5 человек пострадали В ДТП под Бузулуком погибли муж и жена В аварии маршрутным «Ларгусом» на трассе Уфа-Оренбург погибли 6 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто39
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
Как быстро выехать, если заблокировали авто
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту637
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение