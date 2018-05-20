Скрывавшийся от ДПС водитель Daewoo Nexia во время погони попал в ДТП

Накануне на оренбургской трассе водитель, которого преследовал дорожный патруль, не справился с управлением и съехал в кювет.

Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, сотрудники ДПС на перекрестке автодорог Казань-Оренбург-Акбулак-Казахстан и Октябрьское–Комиссарово попытались остановить автомобиль Daewoo Nexia . Однако водитель машины проигнорировал требование полицейских и поехал дальше. За ним организовали погоню.

При повороте налево с дороги Октябрьское-Комиссарово на трассу Оренбург-Казань-Акбулак-граница Республики Казахстан водитель не справился с управлением и слетел в кювет.

Во момент ДТП в машине водитель находился с пассажиром. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Позже выяснилось, что 25-летний мужчина управлял авто, не имея водительских прав. В результате Daewoo Nexia отправили на стоянку, а пострадавших — в больницу. Им назначили амбулаторное лечение.

На данный момент по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.