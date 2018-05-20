ДТП в Краснодаре унесло жизни двух человек 

ДТП с летальным исходом произошло около восьми утра на Ростовском шоссе в Краснодаре. Об этом сообщил портал «За рулем Кубань».
На дороге столкнулись Mercedes-Benz, ВАЗ-2112 и мотоцикл. Есть двое погибших.
Как отмечают очевидцы, иномарка после столкновения вылетела на встречку. Отечественный автомобиль получил сильные повреждения.
В настоящее время выясняются все причины дорожно-транспортного происшествия.
Три автомобиля столкнулись в Красноярске. Пьяный виновник ДТП при допросе дорожной полиции пытался выдать себя за пассажира.