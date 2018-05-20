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Водителю в Хакасии стало плохо и он въехал в жилой дом
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Водителю в Хакасии стало плохо и он въехал в жилой дом 

360tv.ru 1 час назад
В городе Черногорске водитель иномарки на скорости врезался в частном дом. Мужчина не справился с управлением, так как ему стало плохо. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
На улице Садовая 19 мая произошло ДТП. Автомобиль влетел в окно жилого дома. Машина застряла там, салон сильно помяло.
По информации очевидцев, водитель не был пьяным. Он потерял управление, потому что у него случился приступ. Сейчас мужчина в больнице, у него перелом позвоночника и грудины.
Из жильцов дома никто не пострадал.
Автомобили Lada и Kia столкнулись на пересечении улицы Видова с улицей Щорса в Новороссийске 15 мая. В результате этого иномарка въехала в продуктовый магазин.
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