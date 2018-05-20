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На трассе Орёл-Брянск в тройном ДТП с большегрузами погиб водитель «Рено»
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На трассе Орёл-Брянск в тройном ДТП с большегрузами погиб водитель «Рено» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге в Урицком районе Орловской области накануне, 19 мая.
По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о том, что на 14 километре трассы Орёл-Брянск столкнулись большегруз КРАЗ, фура DAF и легковой автомобиль «Рено», поступило в дежурную часть в 13.50.
По предварительным данным, водитель КРАЗа перевозил башенный кран. Он двигался по трассе с превышением габаритов и зацепил автомобиль»Рено», ехавший во встречном направлении. От удара легковую машину отбросило на припаркованную фуру.
Удар был такой силы, что у машина превратилась в груду железа. От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Сообщение На трассе Орёл-Брянск в тройном ДТП с большегрузами погиб водитель «Рено» появились сначала на РИА 57.
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