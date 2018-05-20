На трассе Орёл-Брянск в тройном ДТП с большегрузами погиб водитель «Рено»

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге в Урицком районе Орловской области накануне, 19 мая.

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о том, что на 14 километре трассы Орёл-Брянск столкнулись большегруз КРАЗ, фура DAF и легковой автомобиль « Рено », поступило в дежурную часть в 13.50.

По предварительным данным, водитель КРАЗа перевозил башенный кран. Он двигался по трассе с превышением габаритов и зацепил автомобиль»Рено», ехавший во встречном направлении. От удара легковую машину отбросило на припаркованную фуру.

Удар был такой силы, что у машина превратилась в груду железа. От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД . По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.