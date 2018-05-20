Мужчина погиб при столкновении четырех машин в Челябинске 

Четыре машины столкнулись на перекрестке улиц Комарова и Салютная в Челябинске. Один из водителей погиб. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МВД по региону.
С автомобилями Skoda Octavia, Lada Vesta и «Волга» столкнулся водитель BMW. От полученных травм, водитель Lada погиб на месте. По предварительным данным МВД, двое получили травмы: водитель автомобиля Skoda и пассажир «Волги».
В настоящее время сотрудники ГИБДД ведут проверку по факту ДТП.
В результате аварии с микроавтобусом Nissan в Николаевской области Украины пять человек погибли, еще трое получили травмы. ДТП произошло на 84 километре автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.