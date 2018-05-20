Мужчина погиб при столкновении четырех машин в Челябинске

Четыре машины столкнулись на перекрестке улиц Комарова и Салютная в Челябинске. Один из водителей погиб. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МВД по региону.

В настоящее время сотрудники ГИБДД ведут проверку по факту ДТП.