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Мужчина погиб при столкновении четырех машин в Челябинске
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Мужчина погиб при столкновении четырех машин в Челябинске 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Четыре машины столкнулись на перекрестке улиц Комарова и Салютная в Челябинске. Один из водителей погиб. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МВД по региону.
С автомобилями Skoda Octavia, Lada Vesta и «Волга» столкнулся водитель BMW. От полученных травм, водитель Lada погиб на месте. По предварительным данным МВД, двое получили травмы: водитель автомобиля Skoda и пассажир «Волги».
В настоящее время сотрудники ГИБДД ведут проверку по факту ДТП.
В результате аварии с микроавтобусом Nissan в Николаевской области Украины пять человек погибли, еще трое получили травмы. ДТП произошло на 84 километре автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.
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