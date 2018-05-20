Медики спасли виновника смертельного ДТП в Челябинске от самосуда толпы

Водитель BMW X6 протаранил три автомобиля на пересечении улиц Комарова и Салютная в Челябинске, передает «Первый областной».

Водитель иномарки ехал на большой скорости, когда врезался в автомобили Lada Vesta Skoda Octavia , после чего прекратил движение только столкнувшись с «Волгой».

Сообщается, что водитель Lada Vesta погиб на месте, другие участники аварии не пострадали. По словам свидетелей, виновник ДТП был с большой долей вероятности пьян. Очевидцы хотели устроить над ним суд, однако бригада «скорой помощи» успела увезти его.

"Он у заборчика сидел сначала, потом встал и, шатаясь, пошел с медиками, сразу было видно, что он пьян, люди кричали, чтоб наказать его, а медики быстренько увели его в карету скорой помощи. В авто виновника они втроем ехали все пьяные, все живы и здоровы, два парня и девушка", — рассказали очевидцы.

ДТП зафиксировали камеры наблюдения.