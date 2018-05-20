«Пьяный несся по встречке на красный»: смертельное ДТП в Челябинске попало на видео

Нетрезвый водитель на джипе на огромной скорости протаранил машины на перекрестке в Челябинске.

В Челябинске на пересечении улиц Комарова и Салютная произошло массовое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщает местный канал «Первый областной».

Водитель, управлявший автомобилем BMW X6 протаранил несколько легковых машин на перекрестке на огромной скорости, выехав на встречную полосу. Как следует из записи, сделанной камерами видеонаблюдения, виновник ДТП даже не пытался сбросить скорость.

В результате аварии водитель одного из протараненных автомобилей погиб на месте, другие участники аварии не пострадали. На место немедленно выехали экипажи скорой помощи, спасатели и сотрудники дорожной полиции

По свидетельствам очевидцев, виновник массовой аварии был нетрезв. Свидетели страшного ДТП едва не устроили над ним самосуд, однако водителя «спасли» сотрудники скорой помощи. Помимо нетрезвого водителя, в машине находились еще двое пассажиров, все они не пострадали.