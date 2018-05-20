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В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей
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В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Ростовской области произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД по региону.
Как отмечается, инцидент произошел примерно в 11.00 на трассе Ростов-Волгодонск. По словам источника, при столкновении трех легковых автомобилей погибли пять человек.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и полицейские. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее представители Главного управления ГИБДД по Москве сообщили о столкновении автобуса и легкового автомобиля на юго-западе Москвы, в результате которого пострадал один человек.
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