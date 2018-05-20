В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

В Ростовской области произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД по региону.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 11.00 на трассе Ростов-Волгодонск. По словам источника, при столкновении трех легковых автомобилей погибли пять человек.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и полицейские. Обстоятельства произошедшего выясняются.