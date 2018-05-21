Ещё
Продажи автомобилей Mercedes-Maybach S-класса в России в январе-марте выросли на 31,4% — до 201 машины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи автомобилей Mercedes-Maybach S-класса в России в январе-марте выросли на 31,4% — до 201 машины 

Агентство «Москва» 13 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Продажи автомобилей Mercedes-Maybach S-класса в России в январе-марте 2018 г. выросли на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 201 машину. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в I квартале 2018 г. россияне приобрели 201 автомобиль Mercedes-Maybach S-класса. Это на 31,4% выше результата годичной давности (153 штуки)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на эту модель приходится более 60% всего объема реализации новых люксовых машин в России. При этом продажи Mercedes-Maybach S-класса растут на фоне общего падения рынка сегмента Luxury. Порядка 80% проданных экземпляров этой модели пришлось на Москву и Подмосковье (158 автомобилей). Жители Санкт-Петербурга приобрели 16 таких машин. В Кемеровской области было реализовано четыре автомобиля Mercedes-Maybach S-класса. По две машины купили в Новосибирской, Челябинской, Брянской и Ростовской областях. Еще в 15 российских регионах было продано по одному такому автомобилю.
Агентство «Москва»: последние новости
СК начал проверку после обнаружения тела бывшего вице-президента ВТБ Ю.Котлера в квартире в центре Москвы Водитель иномарки насмерть сбил мужчину на Дмитровском шоссе в Москве Один человек пострадал при столкновении автобуса и легкового автомобиля около станции метро «Коньково»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС8
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту182
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение