Продажи автомобилей Mercedes-Maybach S-класса в России в январе-марте выросли на 31,4% — до 201 машины

Продажи автомобилей Mercedes-Maybach S-класса в России в январе-марте 2018 г. выросли на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 201 машину. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в I квартале 2018 г. россияне приобрели 201 автомобиль Mercedes-Maybach S-класса. Это на 31,4% выше результата годичной давности (153 штуки)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на эту модель приходится более 60% всего объема реализации новых люксовых машин в России. При этом продажи Mercedes-Maybach S-класса растут на фоне общего падения рынка сегмента Luxury. Порядка 80% проданных экземпляров этой модели пришлось на Москву и Подмосковье (158 автомобилей). Жители Санкт-Петербурга приобрели 16 таких машин. В Кемеровской области было реализовано четыре автомобиля Mercedes-Maybach S-класса. По две машины купили в Новосибирской, Челябинской, Брянской и Ростовской областях. Еще в 15 российских регионах было продано по одному такому автомобилю.