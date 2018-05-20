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Полиция опубликовала видео с места ДТП в Ростовской области, где погибло пять человек
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Полиция опубликовала видео с места ДТП в Ростовской области, где погибло пять человек 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Правоохранители раскрыли некоторые подробности страшного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в воскресенье, 20 мая, на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск.
По словам представителя регионального ГУ МВД РФ, водитель автомобиля Toyota Hilux — мужчина 1981 года рождения, выехал на полосу встречного движения и протаранил ВАЗ-2101, после чего у Toyota отвалилось колесо, врезавшееся в Nissan Tiida.
В результате произошедшего погибли пять человек: водитель и три пассажира «копейки» — мужчины в возрасте от 19 до 50 лет, а также мужчина, находившийся в салоне автомобиля предполагаемого виновника аварии.
Сам водитель Toyota доставлен в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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