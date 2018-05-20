BMW и электросамокат не поделили Каменноостровский проспект 

Дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезные травмы получил один из участников, произошло в Петроградском районе Петербурга.
Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по городу и Ленобласти, дорогу не поделили автомобиль BMW и электросамокат. Около 4 часов утра на Каменноостровском проспекте иномарка, за рулем которой был мужчина 1995 года рождения, совершила наезд на другого участника дорожного движения. Владелец самоката в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.