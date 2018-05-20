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В Челябинске лихач спровоцировал массовое ДТП со смертельным исходом
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В Челябинске лихач спровоцировал массовое ДТП со смертельным исходом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ДТП произошло в 09.30 на регулируемом перекрестке. 23-летний лихач проскочил пешеходный переход и на перекрёстке столкнулся с тремя машинами: SKODA Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029.
Столкновение зафиксировали камеры уличного наблюдения «Интерсвязи». На записи видно, как водитель BMW пролетел мимо Сада Победы, а затем, чтобы не останавливаться на перекрёстке, выехал на встречку. В этот момент зелёный горел для пешеходов. Люди переходили дорогу, по чистой случайности никто из них не пострадал, передает местный портал chelyabinsk.74.ru.
Водитель «Лады», мужчина 1981 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает другой местный сайт dostup1.ru.
По предварительной информации, еще два человека получили травмы: пассажир автомобиля ГАЗ и водитель «Шкоды».
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
Скриншот: youtube.com/chelyabinsk.74.ru.
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