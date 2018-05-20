От удара одну машину отбросило в ограждение: ДТП в центре Тюмени

Накануне вечером, 19 мая, на улице Республики, 90, столкнулись два автомобиля — Citroen и « Лада ». По предварительным данным, один из водителей нарушил очередность проезда, чем и спровоцировал ДТП. В результате происшествия медпомощь понадобилась двоим.

— В аварии пострадали оба водителя. Мужчина 1971 года рождения, управляющий отечественным автомобилем, травмировал позвоночник. А второй тюменец, 1993 года рождения, получил черепно-мозговую травму и ушибы. Обстоятельства случившегося выясняются, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.

В тот же вечер на Ялуторовском тракте водитель «пятерки» сбил двух мужчин. После случившегося автомобилист сбежал с места аварии. Пострадавшие сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.