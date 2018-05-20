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От удара одну машину отбросило в ограждение: ДТП в центре Тюмени
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От удара одну машину отбросило в ограждение: ДТП в центре Тюмени 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 19 мая, на улице Республики, 90, столкнулись два автомобиля — Citroen и «Лада». По предварительным данным, один из водителей нарушил очередность проезда, чем и спровоцировал ДТП. В результате происшествия медпомощь понадобилась двоим.
— В аварии пострадали оба водителя. Мужчина 1971 года рождения, управляющий отечественным автомобилем, травмировал позвоночник. А второй тюменец, 1993 года рождения, получил черепно-мозговую травму и ушибы. Обстоятельства случившегося выясняются, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
В тот же вечер на Ялуторовском тракте водитель «пятерки» сбил двух мужчин. После случившегося автомобилист сбежал с места аварии. Пострадавшие сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.
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