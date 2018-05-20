На трассе М-7 произошло крупное ДТП с участием 4 машин

Вчера вечером на трассе М-7 из Нижнего Новгорода в сторону Лысково произошло крупное ДТП. В аварии пострадало 4 машины — они находились по разные стороны дороги. Один автомобиль был на одной обочине, второй — на другой, третий посередине трассы, а четвёртый на обочине впереди, поодаль от них. Из-за ДТП образовался небольшой затор.

— В 19:30 было ДТП на 462 километре по трассе М-7, — сообщили в ГИБДД по Нижегородской области. — Участвовало четыре транспортных средства. Два человека получили ранения, погибших нет. Авария произошла в районе Запрудного.

На видео можно увидеть, как машины разбросало по дороге. Вчера была плохая погода — МЧС предупреждало о грозах, ливнях и сильном ветре.

Вчера мы писали, что около Сенной площади произошло страшное лобовое ДТП.