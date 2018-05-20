Иномарка протаранила детский развлекательный центр в Краснодаре

Автомобиль Mercedes‐Benz G‐класс с номерами Чеченской республики в ночь на 20 мая влетел в крыльцо строения, в котором находятся детский развлекательный центр и караоке‐клуб на перекрестке улиц Калинина и Воровского. Об этом сообщил портал «За рулем Кубань».

ДТП произошло из-за того, что водитель превысил скорость и не справился с управлением.

Отмечается, что иномарка сильно пострадала и не подлежит восстановлению. Пострадавших в аварии нет.