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Иномарка протаранила детский развлекательный центр в Краснодаре
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Иномарка протаранила детский развлекательный центр в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Автомобиль Mercedes‐Benz G‐класс с номерами Чеченской республики в ночь на 20 мая влетел в крыльцо строения, в котором находятся детский развлекательный центр и караоке‐клуб на перекрестке улиц Калинина и Воровского. Об этом сообщил портал «За рулем Кубань».
ДТП произошло из-за того, что водитель превысил скорость и не справился с управлением.
Отмечается, что иномарка сильно пострадала и не подлежит восстановлению. Пострадавших в аварии нет.
Водитель легкового автомобиля столкнулся с рейсовым автобусом недалеко от станции метро «Коньково» в Москве. В результате владелец Subaru получил травмы.
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