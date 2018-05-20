МВД рассказало о причинах тройного ДТП с пятью погибшими в Ростове

МВД по Ростовской области подтвердило гибели пяти человек при столкновении трех автомобилей. Сообщение ведомства привел «Интерфакс»

Причиной столкновения стал выезд автомобиля Toyota на встречную полосу движения. Иномарка въехала в двигающийся «ВАЗ-2101».

После аварии у Toyota отвалилось колесо и влетело в автомобиль Nissan

По предварительным данным, погибли 5 человек, и еще один человек госпитализирован.

Столкновение трех автомобилей, приведшее к смерти пяти человек произошло на 12-м километре автодороги Р-61 Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск.