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МВД рассказало о причинах тройного ДТП с пятью погибшими в Ростове
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МВД рассказало о причинах тройного ДТП с пятью погибшими в Ростове 

360tv.ru 1 час назад
МВД по Ростовской области подтвердило гибели пяти человек при столкновении трех автомобилей. Сообщение ведомства привел «Интерфакс».
Причиной столкновения стал выезд автомобиля Toyota на встречную полосу движения. Иномарка въехала в двигающийся «ВАЗ-2101».
После аварии у Toyota отвалилось колесо и влетело в автомобиль Nissan.
По предварительным данным, погибли 5 человек, и еще один человек госпитализирован.
Столкновение трех автомобилей, приведшее к смерти пяти человек произошло на 12-м километре автодороги Р-61 Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск.
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