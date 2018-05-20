Спящий водитель спровоцировал аварию под Красноярском

Мужчина уснул за рулем автомобиля и столкнулся с машиной на встречке. ДТП произошло возле деревни Александровка под Красноярском. Об этом сообщил медиа‐портал «Столица 24».

Водитель отечественной машины вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ-21099.

Виновника аварии увезли в реанимацию. Госпитализировали и пассажиров машины.

Есть информация, что мужчина сел за руль в пьяном состоянии