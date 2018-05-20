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Спящий водитель спровоцировал аварию под Красноярском
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Спящий водитель спровоцировал аварию под Красноярском 

360tv.ru 58 минут назад
Мужчина уснул за рулем автомобиля и столкнулся с машиной на встречке. ДТП произошло возле деревни Александровка под Красноярском. Об этом сообщил медиа‐портал «Столица 24».
Водитель отечественной машины вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ-21099.
Виновника аварии увезли в реанимацию. Госпитализировали и пассажиров машины.
Есть информация, что мужчина сел за руль в пьяном состоянии
Под Красноярском сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, у которого не было водительских прав. На требование остановиться мужчина не отреагировал и попытался скрыться, но не справился с управлением и въехал в попутную машину. В крови нарушителя обнаружили 1,19 промилле алкоголя.
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