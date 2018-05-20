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Рейтинг 2018 года самых востребованных японских кроссоверов в России
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Рейтинг 2018 года самых востребованных японских кроссоверов в России 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Аналитиками был составлен автомобильный рейтинг, в который вошли самые востребованные среди потребителей кроссоверы от Японского производителя.
Учитывался объём продаж за первый квартал 2018 года. Был также зафиксирован скачок покупок в начале 2018 года, в сравнении с прошлым годом он увеличился на 25 процентов и составил примерно 153 тысячи. На первом месте в рейтинге Touota RAV4. За предоставленный период реализовалось около 6 тысяч автомобилей. Кроссовер Nissan X-Trail расположился на втором месте, за первые 4 месяца было продано около 5 тысяч машин. Чуть меньше удалось реализовать автомобилей модели Nissan Qashqai, эксперты присудили 3-е место. Автомобили Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander с показателями в 4,39 единиц на пятом и четвертом месте.
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