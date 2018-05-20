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В Калачевском районе пьяный водитель устроил смертельное ДТП
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В Калачевском районе пьяный водитель устроил смертельное ДТП 

АиФ Волгоград 29 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
19 мая в Калачевском районе произошла смертельная авария. 46-летний пассажир погиб после столкновения ВАЗа с грузовиком. ДТП произошло в 17.30.
«По предварительной информации, 28-летний водитель ВАЗ-21150 находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль двигался по второстепенной автодороге со стороны посёлка Дом Отдыха в сторону ст. Голубинская», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
На пересечении с федеральной трассой «Волгоград — Каменск — Шахтинский» на 91 км пьяный водитель легковушки не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем грузовиком Mercedes-Benz Actros в составе полуприцепа, под управлением 23-летнего водителя, который двигался по главной автодороге с стороны Волгограда в направлении Ростов-на-Дону.
В результате ДТП 46-летний пассажир ВАЗа от полученных травм скончался в больнице. Водителю легковушки оказали медицинскую помощь.
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