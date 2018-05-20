В Аксайском районе в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок

Сегодня, 20 мая, около 6 часов утра под Ростовом произошло тройное ДТП. В аварии погибла 38-летняя женщина и пострадали двое человек: молодой водитель и 15-летний подросток.

— 20-летний мужчина за рулем Chevrolet Lanos не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Chevrolet Lacetti , после чего Lacetti врезался в попутный Volvo , — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Погибшая ехала в салоне Lacetti. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. 15-летний подросток ехал в салоне этого же автомобиля — его с травмами доставили в больницу. Третий пострадавший — водитель Chevrolet Lanos, его тоже пришлось госпитализировать.

Еще одна массовая авария произошла 20 мая на трассе Ростов — Волгодонск. В ДТП погибли пять человек.