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Житель Омска превратил «Москвич» в спорткар за миллион рублей
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Житель Омска превратил «Москвич» в спорткар за миллион рублей 

Car.ru 15 минут назад
Фото: Car.ru
Геннадий Серебрянский, имя которое на днях прогремело не только на весь Омск, но и на всю страну.
Жителю Омска удалось превратить Отечественный «Москвич» в спорткар, стоимость в миллион рублей. Модернизация коснулась не только внутреннего оснащения, но и внешнего вида автомобиля. Мощный восьми цилиндровый двигатель от люксового автомобиля Mercedes Benz, люк, новые фары и даже печь — это всё было установлено в машину. Как сообщил журналистам владелец автомобиля, ему удалось устранить множество недостатков сборки авто, дело в том, что транспорт собирался по немецким чертежам и соответственно до идеального состояния ему было далеко. Объявление о продаже спортивного «Москвича» уже бороздит просторы интернета, фиксированная стоимость — 800 тысяч рублей. Единственная сложность с которой пришлось столкнуться авиамеханику, это препятствие правоохранительных органов узаконить автомобиль и поставить его на учёт. По этой же причине «спорткар» стоит в гараже.
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