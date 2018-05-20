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BMW X7 iDrive G07— туристический седан на семь человек
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BMW X7 iDrive G07— туристический седан на семь человек 

RU BMW 52 минуты назад
Фото: RU BMW
Динамика вождения и спортивность сыграли второстепенную роль в сегменте роскошных внедорожников, но BMW X7 хочет установить новые стандарты в этой области.
Для того чтобы наслаждаться автомобилем BMW X7 2019 вам просто необходимо выбрать соответствующее роскошному седану место. Для перегруженных внутренних улиц городов последнего тысячелетия, или узких улочек его использовать нет необходимости, несомненно, лучше для такого автомобиля может быть или трасса или бездорожье, причем равнозначно. Для громадного шестиместного автомобиля с двумя отдельными сиденьями в первом, втором и третьем рядах разработано ряд преимуществ. Все шесть сидений имеют электрическую регулировку, пятизонный автоматический климат-контроль позволяет использовать отдельные настройки температуры для четырех передних сидений и отдельную настройку для третьего ряда. BMW X7 — роскошный седан с превосходным комфортом на дальние расстояния.
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