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Ослепленная солнцем: из-за него сибирячка не увидела красный сигнал светофора и устроила ДТП
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Ослепленная солнцем: из-за него сибирячка не увидела красный сигнал светофора и устроила ДТП 

ngs.ru 54 минуты назад
Фото: ngs.ru
Сегодня днём на перекрёстке улиц Станиславского и Степной произошло столкновение автомобилей Honda Fit и Honda Elysion, в результате которого одна из машин снесла дорожные знаки и вылетела на островок безопасности.
Honda Fit ехал по улице Станиславского со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону площади Станиславского. На перекрёсток с улицей Степная автомобиль выехал на красный сигнал светофора, так как, по словам девушки, её ослепил яркий свет солнца.
На перекрёстке поизошло столкновение с автомобилем Honda Elysion, который в результате удара отбросило на дорожные знаки и, затем, на островок безопасности. Вину в ДТП девушка из Honda Fit признала, в результате аварии никто не пострадал.
Сегодня утром НГС писал о ДТП со смертельным исходом: девушка попала под машину, когда переходила дорогу в неположенном месте.
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