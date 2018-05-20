Ослепленная солнцем: из-за него сибирячка не увидела красный сигнал светофора и устроила ДТП

Сегодня днём на перекрёстке улиц Станиславского и Степной произошло столкновение автомобилей Honda Fit Honda Elysion , в результате которого одна из машин снесла дорожные знаки и вылетела на островок безопасности.

Honda Fit ехал по улице Станиславского со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону площади Станиславского. На перекрёсток с улицей Степная автомобиль выехал на красный сигнал светофора, так как, по словам девушки, её ослепил яркий свет солнца.

На перекрёстке поизошло столкновение с автомобилем Honda Elysion, который в результате удара отбросило на дорожные знаки и, затем, на островок безопасности. Вину в ДТП девушка из Honda Fit признала, в результате аварии никто не пострадал.

Сегодня утром НГС писал о ДТП со смертельным исходом: девушка попала под машину, когда переходила дорогу в неположенном месте.