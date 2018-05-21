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Инкассаторский автомобиль утонул в огромной луже в Краснодарском крае
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Инкассаторский автомобиль утонул в огромной луже в Краснодарском крае 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На одной из улиц города Кропоткин образовалась огромная лужа, в которую угодил инкассаторский автомобиль. Люди, находившиеся в машине, не пострадали, о состоянии перевозимых денег неизвестно.
В городе Кропоткин Краснодарского края под воду ушел под воду инкассаторский автомобиль. Инцидент произошел после сильного ливня.
В тоннеле на одной из улиц города образовалась огромная глубокая лужа. Водитель автомобиля, видимо, решил, что сможет ее преодолеть, однако вскоре машина оказалась наполовину в воде и заглохла. Пришлось вызывать службу спасения.
Инкассаторы все время до прибытия службы спасения находились на месте, так как по инструкции они не имеют права покидать салон. На сушу машину вытащили при помощи лебедки. Инкассаторы не пострадали. О состоянии перевозимых ими денег не сообщается.
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