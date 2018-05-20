Каршеринговый автомобиль опрокинулся на юге Москвы, водитель скрылся

Об этом сообщили в Главном управлении ГИБДД по региону.

Автомобиль каршеринга опрокинулся в столичном районе Бирюлево Восточное в результате аварии. Водитель машины скрылся с места происшествия.

— В Михневском проезде после ДТП произошло опрокидывание автомобиля каршеринга. Вероятно, водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, — сообщили агентству «Москва» в Главном управлении ГИБДД по региону.

В ведомстве уточнили, что сотрудники ГИБДД разыскивают водителя. На месте аварии работает полиция, они устанавливают обстоятельства инцидента.

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