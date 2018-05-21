Дождь забрал миллионы: на Кубани утонула инкассаторская машина на с деньгами

Вчера днем в Кропоткине Краснодарского края произошло ЧП. В районе Восточного тоннеля утонула инкассаторская машина вместе с работниками. Причиной этому стал внезапный и сильный дождь в городе. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Известно, что инкассаторская машина двигалась по ул. Заводской и заехала под мост. После того, как водитель понял, что не сможет проехать дальше из-за лужи, он развернулся, чтобы попытаться выехать обратно. Однако автомобиль заглох.

Так как, инкассаторам нельзя оставлять автомобиль с деньгами — они оставались внутри затонувшей машины. Спустя время к ним приехали спасатели и транспортировали транспортное средство вместе с работками на сушу.

При этом, как сообщает KrasnodarMedia, эта неделя в Краснодарском крае обещает быть комфортной. Так, на черноморском побережье региона прогнозируется до 24 градусов. В кубанской столице температура воздуха будет выше — до 29 тепла среди недели. В некоторые дни возможны кратковременные дожди.

В выходные в Краснодаре синоптики прогнозируют небольшие осадки в течение дня и до 28 градусов тепла. В Анапе всю неделю будет переменная облачность. Дожди, предварительно, не ожидаются. Такая же погода ожидается и в Геленджике. В Сочи в начале и в конце недели пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 24 тепла тепла.